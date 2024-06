Roland-Garros: Tsitsipas au défi de sa bête noire Alcaraz

Comme l'an passé, Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas se retrouveront en quart de finale de Roland-Garros, mardi, un défi de taille pour le Grec (9e mondial) qui n'a encore jamais réussi à battre l'Espagnol (3e) en cinq confrontations.

Mais l'affiche attendue sera bien ce Alcaraz-Tsitsipas, avec un net avantage sur le papier à l'Espagnol au regard de leur historique, même si le Grec accomplit un printemps remarquable sur terre battue, en témoigne son troisième triomphe mi-avril au Masters 1000 de Monte-Carlo aux dépens du Norvégien Casper Ruud, qui lui a rendu ensuite la pareille en finale à Barcelone.

En confiance, fort d'un parcours jusqu'ici assez solide à Paris même s'il a dû, selon ses dires, se "bouger le cul" au tour précédent pour renverser en quatre manches l'Italien Matteo Arnaldi, Tsitsipas sera aussi forcément animé d'un esprit de revanche.

Car Alcaraz, révélé en 2021 à New York en éliminant le Grec, alors troisième mondial, au troisième tour de l'US Open, a depuis confirmé sa supériorité à chaque retrouvaille. Notamment sur terre battue, en finale à Barcelone l'an dernier et donc en quart à Roland-Garros quelques semaines plus tard, avec la même autorité.