Roland-Garros: Tsitsipas remporte le choc contre Medvedev et file en demies

Stefanos Tsitsipas, N.6 mondial, est sorti vainqueur mardi du premier grand choc du tournoi et s'est qualifié pour sa deuxième demi-finale consécutive à Roland-Garros en éliminant Daniil Medvedev (2e) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5 en 2h19.

Le Grec de 22 ans affrontera Alexander Zverev (N.6) pour une place en finale.

"Je jouais contre l'un des meilleurs joueurs du circuit, j'ai dû maintenir l'intensité et élever mon niveau de jeu tout au long du match. Je ne lui ai pas laissé beaucoup d'espaces, c'est une de mes meilleures performances cette semaine, je suis très content. Jouer sur terre battue à Paris, ça me rappelle des bons souvenirs, j'espère aller encore plus loin", s'est félicité Tsitsipas.

"C'était un match très serré, il n'y a pas eu beaucoup de breaks, on a tous les deux bien servi. La différence, je dirais que ça a été le dernier jeu: être mené 0-40 et revenir, être resté présent mentalement, ne pas avoir abandonné dans ce jeu, m'être battu alors que j'aurais très bien pu avoir déjà la tête au tie-break", a-t-il assuré.

Il n'est pas tombé non plus dans le piège du Russe qui a servi à la cuillère sur la balle de match.

Ce sera la quatrième demi-finale en Majeur pour Tsitsipas qui a perdu les trois premières, à l'Open d'Australie en 2019 (battu par Rafael Nadal) et 2021 (battu par Medvedev) ainsi que celle de Roland-Garros 2020 (battu par Novak Djokovic).

Mais cette année, le Grec est le joueur en forme de la saison sur terre battue avec un premier titre en Masters 1000 à Monte-Carlo mi-avril. Il est également passé tout près de battre Rafael Nadal à Barcelone, puis Novak Djokovic à Rome au cours de la tournée cette surface.

Medvedev achève assez sèchement un parcours pourtant positif pour lui sur la terre battue parisienne où il n'avait jusque-là pas gagné le moindre match en quatre participations. Cette fois, il a aligné quatre victoires.

Après une première manche où Tsitsipas a été dominateur, le match s'est complètement équilibré et certains échanges ont été très spectaculaires comme ce point à 5-5 sur le service du Russe où, au filet, il fait une amortie, est lobé par Tsitsipas avant de réussir un tweener (coup entre les jambes) qui lobe à son tour le Grec. Ce dernier, du bout de la raquette parvient à remettre une balle très haute que Medvedev smashe pour mener 6-5.

Le Russe de 25 ans regrettera les multiples occasions de break qu'il n'a pas su concrétiser (6 sur 8), notamment les deux du 2e set qui lui auraient permis d'égaliser à une manche partout à 5-4 avant d'être poussé au tie break.