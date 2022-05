Roland-Garros - Zizou Bergs et Ysaline Bonaventure connaissent leur adversaire en qualifications

(Belga) Zizou Bergs et Ysaline Bonaventure connaissent leur adversaire au premier tour des qualifications de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, qui débutent lundi.

Au premier des trois tours de qualification, Bergs, 22ans et 199e mondial, affrontera le Taïwanais Jason Jung (ATP 222). Bonaventure, 27 ans et 171e mondiale, sera elle opposée à la Grecque Despina Papamichail (WTA 173). Les deux rencontres sont prévues mardi. Cinq Belges sont déjà automatiquement qualifiés pour le tableau final avec David Goffin (ATP 48) chez les messieurs et Elise Mertens (WTA 33), Alison Van Uytvanck (WTA 60), Maryna Zanevska (WTA 66) et Greet Minnen (WTA 81) chez les dames. (Belga)