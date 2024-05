Rome: Nadal rate sa répétition générale pour son dernier Roland-Garros

L'Espagnol, battu par le Polonais Hubert Hurkacz 6-1, 6-3, n'avait plus été éliminé du tournoi romain aussi prématurément depuis 2008.

Deux petits tours et s'en va: Rafael Nadal, qui tente un dernier retour au premier plan à bientôt 38 ans, a été sèchement battu lors du 2e tour du Masters 1000 de Rome, répétition générale de Roland-Garros.

Si les deux premiers jeux, spectaculaires, ont duré respectivement 14 et 12 minutes, Hurkacz, 9e mondial, a ensuite pris l'ascendant en s'appuyant sur son service.

Comme dans le premier set, il a pris dans la seconde manche le service de Nadal, pourtant soutenu par un public italien tout acquis à sa cause, dès le troisième jeu et n'a plus été inquiété.

"C'est une journée difficile, j'ai bien commencé le match, les deux premiers jeux ont duré trente minutes, j'ai eu des balles de break, mais après je ne suis plus arrivé à le mettre en difficultés, à le pousser loin de la ligne de fond de court", a analysé Nadal qui n'a plus battu, sur terre battue, un joueur du top 10 mondial depuis son 14e et dernier sacre à Roland-Garros en 2022.

- "Dur à accepter" -