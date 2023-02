Rotterdam: Sinner écarte Wawrinka et rejoint Medvedev et Dimitrov en demi-finales

Qui arrêtera Jannik Sinner ? Déjà vainqueur à Montpellier le week-end dernier, l'Italien a confirmé sa forme étincelante en ne faisant qu'une bouchée du Suisse Stan Wawrinka 6-1, 6-3, en quart de finale de l'ATP 500 de Rotterdam, vendredi.

Ce succès expéditif, acquis en une heure et onze minutes face au chouchou du public local, permet au 14e joueur mondial de rejoindre dans le dernier carré, le Russe Daniil Medvedev (tête de série N.6) et le Bulgare Grigor Dimitrov qui seront opposés samedi.

Sinner affrontera lui le Néerlandais Tallon Griekspoor qui avait bénéficié d'une invitation pour faire partie du tableau final et qui a pris le dessus vendredi sur son compatriote Gijs Brouwer (6-4, 6-4).

Après une première manche à sens unique entre le prodige italien (21 ans) et le vétéran suisse (37 ans), le deuxième set a été plus disputé et agrémenté de très beaux échanges. Mais la combativité de "Stanimal" n'a pas suffi.

Après avoir éliminé la veille le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.1 et récent finaliste de l'Open d'Australie, Sinner a donc épinglé un autre grand nom à son tableau de chasse même si Wawrinka n'est plus que 130e à l'ATP après deux saisons quasi blanches gâchées par des blessures. Mais le triple vainqueur en Grand Chelem (Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et US Open en 2016) peut être satisfait de sa semaine, après avoir notamment pris le dessus sur le Français Richard Gasquet. Jeudi, il avait expliqué "avoir joué son meilleur tennis depuis des mois.