Ruben Bemelmans aussi éliminé en double

(Belga) Ruben Bemelmans, associé à l'Allemand Maximilian Marterer, a été éliminé en quarts de finale (2e tour) du double du Challenger de Forli, tournoi de tennis sur surface dure doté de 45.730 euros, jeudi en Italie.

Bemelmans et Marterer se sont inclinés 6-4, 4-6 et 10/8 dans le super tie-break face au duo tête de série N.1 formé par le Croate Antonio Sancic et le Slovaque Igor Zelenay. Mardi, Ruben Bemelmans (ATP 210) avait été éliminé au 1er tour du simple, battu 6-4, 6-4 par l'Allemand Benjamin Hassan (ATP 347), issu des qualifications. (Belga)