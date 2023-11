Sabalenka bat Rybakina et se qualifie pour les demi-finales

Le match avait été interrompu par la pluie jeudi à 6-2, 3-5. Sabalenka termine deuxième dans le groupe Bacalar derrière l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) qui a gagné ses trois matchs.

Plus tard dans la journée de vendredi, les deux dernières rencontres du groupe Chetumal sont programmées. La Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 7) tandis que l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) sera opposée à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 6). Swiatek est en tête avec deux victoires, devant Gauff et Jabeur une. Vondrousova a perdu ses deux matchs et occupe la 4e place.