Sabalenka espère que le tournoi sera "plus ouvert" au retour des joueurs russes en 2023

La N.5 mondiale Aryna Sabalenka espère que les organisateurs de Wimbledon seront "un peu plus ouverts" à l'idée de permettre aux Bélarusses, comme elle, et aux Russes de participer à l'édition 2023.

La demi-finaliste du Grand Chelem londonien en 2021 a été l'une des nombreuses joueuses de haut niveau exclues de Wimbledon en juin dernier, après que le All England Club a imposé une interdiction générale à tous les joueurs russes et bélarusses en réponse à l'invasion de l'Ukraine. "J'espère vraiment qu'ils seront un peu plus ouverts en ce qui nous concerne. Mais on a vu l'année dernière qu'ils ne sont pas vraiment ravis de nous avoir dans leurs tournois, alors...", a déclaré la joueuse de 24 ans, interviewée par l'AFP en marge du tournoi d'exhibition par équipes "World Tennis League" à Dubaï sur son espoir de voir le All England Club revenir sur sa décision. "Je pense que j'ai zéro contrôle sur cette situation. J'attends. Et ce qui arrivera, arrivera", a ajouté la native de Minsk. "Je ne me préoccupe plus de Wimbledon et s'ils nous interdisent de jouer pendant un an de plus, je vais m'amuser chez moi à Miami, passer du temps avec ma famille et faire une autre préparation." Selon les médias britanniques, le All England Club devrait prendre une décision d'ici avril 2023.