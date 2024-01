Sander Gillé éliminé en quarts de finale du double mixte

Sander Gillé et sa partenaire allemande Laura Siegemund ont été éliminés en quarts de finale du double mixte de l'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, mardi à Melbourne. La paire belgo-allemande, tête de série N.5, s'est inclinée face au duo australien composé de Jaimee Fourlis et Andrew Harris, bénéficiaires d'une invitation, 7-5, 7-5. La partie a duré 1 heure et 32 minutes.