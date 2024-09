Sander Gillé et Ellen Perez ont déclaré forfait avant leur quart de finale de double mixte à l'US Open lundi.

Le duo belgo-australien devait affronter les Américains Aleksandar Kovacevic et Tyra Caterina Grant sur le court de Flushing Meadows. Ces derniers sont désormais qualifiés sans jouer et rencontreront les Italiens Andrea Vavassori et Sara Errani en demi-finale.