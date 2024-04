Sander Gillé et Joran Vliegen accèdent au dernier carré

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 28 en double) ont obtenu leur ticket pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Estoril, vendredi. Sur la terre battue portugaise, les tenants du titre et titulaires de la tête de série N.1 ont triomphé face aux Néerlandais Sander Arends et Matwe Middelkoop (ATP 75 et 48 en double), 1-6, 6-3, 11/9. La partie a duré 1 heure et 15 minutes.

Gillé et Vliegen ont été totalement dominés dans la première manche. Ils n'ont pris que leur premier jeu de service avant de concéder cinq jeux consécutifs et l'avantage aux Néerlandais. La paire belgo-belge s'est ensuite ressaisie en empochant les trois premiers jeux du deuxième set, et manquant quatre opportunités de mener 4-0 et compter deux breaks d'avance.

En demi-finale du tournoi doté de 579.320 euros, Gillé et Vliegen rencontreront les vainqueurs de la rencontre entre l'Équatorien Gonzalo Escobar et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov (N.4) d'une part, et le Roumain Vlad Victor Cornea et le Tchèque Petr Nouza d'autre part.

Sander Gillé et Joran Vliegen disputent à Estoril leur premier tournoi sur terre battue de la saison. La saison dernière, la paire avait atteint la finale de Roland-Garros. Cette année, après avoir joué la finale du tournoi ATP 250 de Hong Kong, début janvier, elle n'est plus parvenue à gagner deux matchs de suite dans les sept tournois suivants, jusqu'à aujourd'hui. Les deux joueurs ont néanmoins battu les N.1 mondiaux Rohan Bopanna et Matthew Ebden au 1er tour de l'ATP 1000 d'Indian Wells.