Sander Gillé et Joran Vliegen arrêtés en demi-finales

Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas réussi à se hisser en finale du double au tournoi de tennis ATP 250 d'Auckland, jeudi en Nouvelle-Zélande.

Le duo Limbourgeois, qui partagent la 26e place mondiale en double, ont été battus en demi-finales de l'épreuve jouée sur surface dure et dotée de 661.585 dollars par les Français Sadio Doumbia (ATP 35) et Fabien Reboul (ATP 36). La rencontre bouclée en 1h16 s'est terminée sur le score de 6-3 et 6-4.

Gillé et Vliegen restaient sur une finale perdue la semaine dernière à l'ATP 250 de Hong Kong face au Croate Mate Pavic et au Slavadorien Marcelo Arevalo.