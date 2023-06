Sander Gillé et Joran Vliegen au programme jeudi pour une place en finale du double

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) joueront en deuxième match sur le court Simonne-Mathieu - après la première demi-finale du double messieurs - jeudi à Paris aux Internationaux de France à Roland-Garros.

L'autre demi-finale opposera à partir de 11h00 l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 21) et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 19), formant la 10e paire tête de série, à la 4e composée du Croate Ivan Dodig (ATP 8) et de l'Américain Austin Krajicek (ATP 5).

La paire belge de Coupe Davis jouera pour une place en finale contre la 12e tête de série formée par le Néerlandais Matwé Middelkoop (ATP 23) et l'Allemand Andreas Mies (ATP 29).

Les demi-finales du simple dames sont au programme jeudi sur la terre battue parisienne avec un duel à partir de 15h00 sur le Court central Philippe-Chatrier entre la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2). Monteront ensuite sur le même court la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre et N.1 mondiale, et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 14/N.14).

Éliminé en quarts de finale en simple en fauteuil roulant, Joachim Gérard, qui fait la paire avec le jeune Japonais de 17 ans, Tokito Oda, 2e mondial chez les seniors et numéro 1 chez les juniors, sera opposé au premier tour (quarts de finale) à la paire néerlandaise formée par Maikel Scheffers et Ruben Spaargaren. Ce sera en 4e et dernier match sur le court N.13.