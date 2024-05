Sander Gillé et Joran Vliegen battus en 8e de finale

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 21e place mondiale en double et forment la paire tête de série N.9, se sont inclinés 6-7 (3-7), 7-5 et 12/10 face à la paire tête de série N.2 composée de l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, qui occupent tous les deux la 3e place mondiale en double.

Les deux Limbourgeois, finalistes de Roland-Garros l'an dernier, participaient pour la deuxième fois au tournoi madrilène après avoir atteint les demi-finales en 2021. Ils sont arrivés dans la capitale espagnole après avoire décroché leur premier titre en Masters 1000 à la mi-avril à Monte-Carlo. Ils avaient ensuite été éliminés au premier tour du tournoi ATP 250 de Munich.