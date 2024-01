Sander Gillé et Joran Vliegen battus en finale

Formant la première tête de série, Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 25e au classement ATP du double, se sont inclinés en deux sets contre la deuxième paire tête de série formée par le Croate Mate Pavic, 30 ans, 32e mondial en double et le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 19), 33 ans. La partie a duré 1 heure 29 et s'est achevée sur le score de 7-6 (7/3) et 6-4.

Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, espéraient aller chercher une 8e victoire pour leur 12e finale sur le circuit ATP. La paire belge de Coupe Davis a enregistré son dernier succès à Estoril (ATP 250) en avril dernier.