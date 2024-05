Sander Gillé et Joran Vliegen battus en quarts de finale par les N.1 mondiaux

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui partagent la 19e place mondiale en double, se sont heurtés à la première paire mondiale qui réunit les co-numéro 1 mondiaux l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, jeudi en quarts de finale des Internationaux d'Italie de tennis. Le duo limbourgeois s'est incliné 6-2 et 7-6 (7/4) sur l'ocre romain. La rencontre a pris fin après 1 heure et 28 minutes de jeu.