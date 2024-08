Sander Gillé et Joran Vliegen chutent dès leur premier match à Cincinnati

Sander Gillé et Joran Vliegen, 35e mondiaux en double, se sont inclinés dès leur premier match en double au tournoi de tennis Masters 1000 de Cincinnati, lundi aux États-Unis. La paire belgo-belge s'est inclinée face au Français Arthur Fils et au Chilien Nicolas Jarry (ATP 556 et non classé en double), 6-2, 7-5. La partie a duré 1 heure et 12 minutes.