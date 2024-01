Sander Gillé et Joran Vliegen connaissent leur adversaire au premier tour du double mixte

Éliminés au premier tour en double messieurs mardi, Sander Gillé et Joran Vliegen seront encore engagés en double mixte à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Les Limbourgeois connaissent leur adversaire au premier tour à l'issue du tirage au sort effectué mercredi.

Vliegen (ATP 26 en double) jouera lui avec la Japonaise Ena Shibahara (WTA 14 en double). Le duo sera opposé au premier tour à la paire formée par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 12 en double) et le Français Fabien Reboul (WTA 36 en double). Vliegen a disputé deux finales de Grand Chelem en double mixte, toutes perdues: en 2022 à Roland-Garros avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et en 2023 à Wimbledon avec la Chinoise Xu Yifan.

Associé à l'Allemande Laura Siegemund (WTA 5 en double), avec qui il forme la paire tête de série N.5, Gillé (ATP 26 en double) affrontera les Australiens Max Purcell (ATP 33 en double) et Arina Rodionova (WTA 639 en double), bénéficiaires d'une invitation.

Mardi, Gillé et Vliegen ont été éliminés au premier tour du double messieurs où ils formaient la paire tête de série N.15. Ils ont été battus en deux sets 6-4, 7-5 face à la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625 en double). En 2023, ils avaient disputé la finale de Roland-Garros.