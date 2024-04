Sander Gillé et Joran Vliegen dans le dernier carré du double

Pour une place en finale, le duo belge affrontera soit les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin soit l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, têtes de série N.3.

Les deux Limbourgeois, tous les deux 29e au classement ATP en double, ont sorti les Allemands les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz, têtes de série N.6, en deux sets 7-5, 6-4 et 1h25 de jeu en en 8e de finale de cette épreuve sur terre battue dotée de 6.642.938 euros.

Gillé et Vliegen s'étaient hissés en 8e de finale en écartant le Croate Ivan Dodig et l'Américain Austin Krajicek, 3e et 4e mondiaux et têtes de série N.2.

Tenants du titre au Portugal, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été battus en demi-finales du tournoi ATP 250 d'Estoril la semaine dernière. C'était leur premier rendez-vous sur terre battue cette saison. L'an dernier, Sander Gillé et Joran Vliegen étaient allés jusqu'en finale à Roland Garros.