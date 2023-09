Sander Gillé et Joran Vliegen dans le dernier carré

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 250 de Zhuhai, joué sur surface dure et doté de 981.785 dollars, samedi en Chine.

Sander Gillé (ATP 20 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 21), 30 ans, qui forment la paire tête de série N.1, se sont imposés en quarts de finale face aux Américains Evan King (ATP 92, 31 ans) et Reese Stalder (ATP 74, 26 ans): 7-5, 7-6 (7/5). La partie a duré 1 heure et 39 minutes.

Pour tenter de rejoindre, ensemble, une finale sur le circuit pour la 12e fois, la paire belge de Coupe Davis sera opposée à d'autres Américains Nathaniel Lammons (WTA 27, 30 ans) et Jackson Withrow (WTA 28, 30 ans).