Sander Gillé et Joran Vliegen éliminent d'entrée de jeu les Italiens Sinner et Sonego

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, se sont imposés au premier tour du double au tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, épreuve sur terre battue dotée de 6.642.938 euros, lundi à Monaco.

Sander Gillé, 33 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, tous les deux 29e au classement ATP en double, se sont imposés 6-7 (3/7), 7-5 et 10/7.

La paire belge de Coupe Davis a surpris d'entrée de tableau les Italiens Jannik Sinner et Lorenzo Sonego (ATP 157 en double), 28 ans, bénéficiaires d'une invitation.

Menés 1 set à 0 et 4 à 1 dans le deuxième, les Belges ont renversé la donne pour aller chercher une victoire à l'expérience lors du super tie-break à l'issue d'une bataille qui aura duré une heure et 51 minutes.

Jannik Sinner, 22 ans, est 2e mondial en simple et 342e en double. Le jeune transalpin a remporté l'Open d'Australie en début d'année, le premier Grand Chelem de sa carrière.

Sander Gillé et Joran Vliegen joueront en 8es de finale contre la deuxième paire tête de série du tournoi, composée du 3e et 4e joueur du monde, respectivement le Croate Ivan Dodig, 39 ans, et l'Américain Austin Krajicek, 33 ans.