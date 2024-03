Sander Gillé et Joran Vliegen éliminent la première tête de série au premier tour

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis ATP Masters 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 9.495.555 dollars, dimanche aux États-Unis.

Gillé et Vliegen, qui occupent tous les deux la 27e place mondiale en double, se sont imposés 7-6 (7/1), 4-6, 10-8 contre la paire tête de série N.1 formée par l'Indien Rohan Bopanna, N.1 mondial en double, et l'Australien Matthew Ebden, N.2 mondial en double. La rencontre a duré 1 heure et 51 minutes.

Au deuxième tour, la paire belge de Coupe Davis rencontrera les Français Nicolas Mahut (ATP 38 en double) et Edouard Roger-Vasselin (ATP 12 en double) qui a battu le duo composé par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 429 en double, ATP 23 en simple) et l'Allemand Andreas Mies (ATP 36 en double): 2-6, 6-2, 11/9.