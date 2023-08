Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double

Sander Gillé (ATP 22 en double) et Joran Vliegen (ATP 20 en double), têtes de série N.11, ont été éliminés au premier tour du double de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi. Le duo belge s'est incliné 3-6, 7-6 (7/4), 6-4 face au Portugais Francisco Cabral (ATP 53 en double) et au Brésilien Rafael Matos (ATP 48 en double).

Un seul break, à 2-3, suffisait à Gillé et Vliegen dans le premier set. Aucune paire ne parvenant à faire le break, le deuxième set s'achevait au jeu décisif, où Cabral et Matos émergeaient. Dans la manche décisive, Cabral et Matos réussissaient le break décisif pour mener 3-2 et filer vers la victoire.

Au deuxième tour, Cabral et Matos affronteront le Néerlandais Robin Haase et le Croate Nikola Mektic, têtes de série N.16, vainqueurs 6-4, 6-4 du Serbe Nikola Cacic et du Roumain Victor Vlad Cornea.