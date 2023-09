Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour

Sander Gillé (ATP 18 en double) et Joran Vliegen (ATP 19 en double) ont été éliminés au premier tour (8es de finale) du tournoi de tennis ATP 500 de Pékin, épreuve sur surface dure dotée de 3.633.875 dollars, samedi, en Chine. Le duo belge s'est incliné 7-6 (7/5), 6-4 face au Monégasque Hugo Nys (ATP 23 en double) et au Polonais Jan Zielinski (ATP 20). La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.

Aucune paire n'a réussi à faire le break dans le premier set, qui a tourné à l'avantage de Nys et Zielinski. Un seul break, à 3-3, a suffi au Monégasque et au Polonais dans le second set pour l'emporter.

Gillé et Vliegen, actuellement 12es de la 'race', réalisent une mauvaise opération dans la course aux ATP Finals face à des adversaires directs. Onzièmes avant le tournoi, Nys et Zielinski sont assurés de grappiller quelques places à l'issue de cet Open de Chine.