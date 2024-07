Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au deuxième tour

Sander Gillé (ATP 29 en double) et Joran Vliegen (ATP 29 en double) ont été éliminés au deuxième tour du tournoi en double de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison sur le gazon du All England Club. Le duo limbourgeois, 14e tête de série, s'est incliné 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) face au Britannique Lloyd Glasspool (ATP 45 en double) et au Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 26 en double), samedi. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes.