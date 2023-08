Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 6.600.000 dollars, lundi aux États-Unis.

Gillé (ATP 20 en double) et Vliegen (ATP 19) ont été battus 7-5, 6-4 par les Américains Christopher Eubanks (ATP 576 et ATP 29 en simple) et Ben Shelton (ATP 92), bénéficiaires d'une invitation. La rencontre a duré une heure et 23 minutes.

Au deuxième tour, les Américains affronteront la paire composée de l'Indien Rohan Bopanna (ATP 13) et l'Australien Matthew Ebden (ATP 9) et exemptée de premier tour grâce à son statut de tête de série N.4.