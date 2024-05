Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés d'emblée

Sander Gillé et Joran Vliegen, tous deux classés au 18e rang du classement mondial du double, ont été éliminés dès le premier tour du double au tournoi de tennis ATP 250 de Lyon, épreuve sur terre battue dotée de 579.320 euros, mardi, en France. Le duo belge, tête de série N.3, s'est incliné 7-6 (7/3), 6-2 face au duo composé du Finlandais Harri Heliovaara (ATP 43 en double) et du Britannique Henry Patten (ATP 53 en double).

Gillé et Vliegen ont manqué trois balles de break à 3-3 dans le premier set et ont perdu cette manche au jeu décisif. Dans le second set, ils ont perdu leur service dans le troisième jeu et ont concédé un nouveau break à 4-2.

Heliovaara et Patten rencontreront l'Italien Luciano Darderi et le Brésilien Fernando Romboli.