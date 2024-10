Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés d'entrée en Autriche

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 32 en double) ont été éliminés dès le 1er tour de l'ATP 500 de Vienne, le tournoi de tennis en salle sur surface dure doté de 2.470.310 euros. La paire belge a été battue au super tie-break par les Américains Nathaniel Lammons et Jackson Withrow, classés 20e à l'ATP et 4e tête de série à Vienne, 6-2, 4-6, 11/9.