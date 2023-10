Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés dès le premier tour

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 18 et 19 en double) ont été éliminés au 1er tour du tournoi de tennis en double du Masters 1000 de Shanghai, disputé sur surface dure et doté de 8,8 millions de dollars, vendredi en Chine. La paire belgo-belge s'est inclinée face à l'Argentin Horacio Zeballos et à l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 13 et 14), 7e tête de série, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) en 1 heure et 55 minutes.