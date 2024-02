Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés dès le premier tour

Sander Gillé (ATP 26) et Joran Vliegen (ATP 26) ont été éliminés au premier tour du tableau du double du tournoi de tennis ATP 500 de Dubaï, mercredi dans les Émirats arabes unis.

La paire N.1 belge a dû s'incliner devant la 3e tête de série de cette épreuve disputée sur surface dure et dotée de 2.941.785 dollars.

Le Britannique Jamie Murray (ATP 16) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 17) se sont qualifiés en trois sets: 6-3, 6-7 (2/7) et 10/7 au super tie-break. Ils ont obtenu leur place en quarts de finale après 1 heure et 38 minutes de jeu.