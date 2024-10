Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en huitièmes de finale du double

La paire belge de Coupe Davis a subi une défaite 2 sets à 1 - 6-7 (4/7), 6-4, 10/5 - dans ce tournoi disputé sur dur et doté de 8.995.555 dollars. Face à la paire américaine composée de Nathaniel Lammons et Jackson Withrow, tous les 20e au classement mondial, Gillé et Vliegen ont remporté le premier set avant de s'incliner dans les deux manches suivantes et au super tie-break après 1 heure et 33 minutes de jeu.

Au premier tour, les Limbourgeois avaient sorti la 2e tête de série composée du Croate Mate Pavic, 31 ans, 3e joueur de double au monde, et du Salvadorien Marcelo Arevalo, 33 ans, 4e mondial en double, au super tie-break 2-6, 6-3, 10/5.