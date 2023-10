Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale du double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, joué sur surface dure et doté de 1.857.660 dollars, jeudi au Japon.

Gillé et Vliegen, qui partagent la 20e place mondiale au classement ATP en double et forment la paire tête de série N.4, se sont inclinés 4-6, 7-5 et 10/5 dans le super tie-break face à la paire formée par le Britannique Jamie Murray (ATP 19 en double) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 18 en double).

Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, ont remporté sept titres ATP ensemble. Ils étaient les seuls Belges inscrits à ce rendez-vous dans la capitale nippone.