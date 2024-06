Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quarts de finale du double de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de tennis, mercredi, sur la terre battue parisienne. Gillé et Vliegen, tous deux classés au 18e rang mondial en double et têtes de série N.2, se sont inclinés 7-6, 5-7, 6-1 face à l'Indien Rohan Bopanna (ATP 4 en double) et l'Australien Matthew Ebden (ATP 3 en double), deuxièmes têtes de série. La rencontre a duré 2 heures et 4 minutes.