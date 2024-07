Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quarts de finale du double du tournoi de tennis ATP 500 d'Hambourg, épreuve sur terre battue dotée de 1.891.995 euros, vendredi en Allemagne.

Gillé et Vlliegen, qui se partagent la 30e place mondiale en double et forment la paire tête de série N.5, ont été battus en deux sets 7-5, 6-2 par les Allemands Kevin Krawietz (ATP 21 en double) et Tim Puetz (tous les deux ATP 21 en double), la paire tête de série N.2. La rencontre a duré 61 minutes.

La paire belge de Coupe Davis se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques de Paris. Le tournoi débutera le samedi 27 juillet dans les installations de Roland-Garros à la Porte d'Auteuil.