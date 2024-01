Sander Gillé et Joran Vliegen en finale

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, se sont qualifiés pour la finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Hong Kong, une épreuve sur surface dure dotée 661.585 dollars, vendredi.

Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 25e au classement ATP du double, ont justifié leur statut de tête série N.1 en battant en demi-finales le Britannique Julian Cash et l'Américain Robert Galloway en 2 sets: 7-6, 7-5.

Sander Gillé et Joran Vliegen joueront en finale contre soit la deuxième paire tête de série formée par le Croate Mate Pavic, 30 ans, 32e mondial en double et le Salvadorien Marcelo Arevalo (19e mondial en double), 33 ans, soit face à un duo composé du Tchèque Adam Pavlasek (ATP 56, 29 ans) et Ariel Behar (ATP 49, 34 ans).