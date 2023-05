Sander Gillé et Joran Vliegen en quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont hissés au 2e tour, soit en quarts de finale, du tournoi de tennis Challenger 175 d'Aix-en-Provence, joué sur terre battue et doté de 200.000 euros, mardi en France.

Le duo limbourgeois, respectivement 42e et 43e mondiaux en double, a battu le duo formé du Français Albano Olivetti, (ATP 69 en double) et de l'Espagnol David Vega Hernandez (ATP 31 en double) sur le score de 7-5, 4-6 et 10/7 dans le super tiebreak, dans une rencontre qui a duré 1 heure et 40 minutes.

Gillé/Vliegen affronteront au tour suivant, pour une place dans le dernier carré, les vainqueurs du match opposant le Monégasque Romain Arneodo (ATP 55 en double) et l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 59 en double) au duo tête de série N.2 formé par le Polonais Jan Zielinski (ATP 17 en double) et le Monégasque Hugo Nys (ATP 26 en double).