Sander Gillé et Joran Vliegen entament 2024 par une victoire

Sander Gillé (ATP 25) et Joran Vliegen (ATP 25) ont lancé leur saison 2024 par une victoire lundi à Hong Kong à l'occasion du tournoi de tennis ATP 250 joué sur surface dure et qui offre 661.585 dollars. La meilleure paire belge, tête de série N.1 de l'épreuve, a éliminé au premier tour le duo américain Evan King (ATP 72) et Reese Stadler (ATP 60) 4-6, 6-4 et 10/4. la rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.