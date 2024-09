Sander Gillé et Joran Vliegen gagnent le double, la Belgique battue 2-1 par le Brésil

Sander Gillé et Joran Vliegen (tous deux ATP 32 en double) a remporté le double 6-3, 3-6, 6-4 contre Rafael Matos (ATP 35 en double) et Felipe Meligeni Alves (ATP 613 en double) dans le troisième et dernier match du duel entre la Belgique et le Brésil, samedi, à Bologne, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis.