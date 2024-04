Sander Gillé et Joran Vliegen gagnent à Monte-Carlo et s'offrent un premier Masters 1.000

Sander Gillé et Joran Vliegen, tous deux classés au 29e rang mondial en double, ont remporté le double au tournoi de tennis ATP Masters 1.000 de Monte-Carlo, dimanche. Le duo belge a battu en finale le Brésilien Marcelo Melo (ATP 49 en double) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 168 en double) 5-7, 6-3, 10/5 en 1 heure et 34 minutes de jeu.

Le duo belge a bien commencé le deuxième set avec un break dès le deuxième jeu. Gillé et Vliegen ont manqué trois balles de set à 5-2 et une autre balle de set dans le jeu suivant avant de revenir à une manche partout.

Melo et Zverev ont réussi le break à 5-5 dans le premier set. Dans le jeu suivant, Gillé et Vliegen ont eu deux balles de débreak, mais leurs adversaires ont converti leur balle de premier set.

Gillé et Vliegen ont rapidement pris le large dans le super jeu décisif, menant 5/2 puis 7/3. A 9/4, ils ont manqué une première balle de titre. La seconde était la bonne et les deux Belges pouvaient célébrer le titre le plus important de leur carrière.

Gillé, 33 ans, et Vliegen, 30 ans, comptent désormais huit titres sur le circuit ATP. Il s'agit de leur premier sacre dans un Masters 1.000, pour leur première finale dans un tournoi de ce niveau situé juste en dessous des Grands Chelems. Avant cela, ils s'étaient imposés à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019, à Nur-Sultan en 2020, à Singapour en 2021 et à Estoril et Pune l'an passé. Ils ont aussi été battus cinq fois en finale, dont l'an passé à Roland-Garros pour leur première finale en Grand Chelem.