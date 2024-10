Sander Gillé et Joran Vliegen ont eu "un peu de chance" pour se hisser au 2e tour

"On a eu un peu de chance sur la balle de match (à 9/10 pour les Français, ndlr)" a reconnu Gillé après la rencontre. "C'était un match difficile. Ils jouent très bien. Ils ont remporté plusieurs Challengers (Lyon, Salzbourg, Rennes en 2024, ndlr) et gagné de la confiance. En plus aujourd'hui, ils n'avaient rien à perdre."

Les Limbourgeois ont dû écarter deux balles de match contre les Français Manuel Guinard (ATP 70) et Grégoire Jacq (ATP 62) avant d'émerger à l'issue de la 3e en leur faveur: 4-6, 6-3 et 13/11.

Vliegen a souligné la difficulté de jouer sur le Central. "Ce n'était pas facile, avec le froid et le monde."

"Les conditions sont tellement différentes des terrains d'entraînement. Normalement on ne joue sur le Central qu'en finale ici (en double)", a ajouté Gillé.

Depuis leur quart de finale à Roland-Garros, Gillé et Vliegen, lauréat du Masters 1000 de Monte-Carlo plus tôt dans l'année, n'ont plus réalisé de performance notable au cours des dix tournois suivants où ils n'ont jamais joué plus de deux matchs.

"L'ambition reste toujours la même: gagner. Comme chaque semaine. En tant que 3e tête de série, on pense généralement qu'on a un tirage plus facile au premier et deuxième tour. On a vu aujourd'hui que ce n'est jamais facile."