Sander Gillé et Joran Vliegen ont "fait une croix sur une qualification pour le Masters"

Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Les Limbourgeois ont vu leurs derniers espoirs s'envoler en s'inclinant mercredi au premier tour de l'ATP 500 de Vienne 6-4, 6-4 contre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 28) et Jackson Withrow (ATP 26).

"On a tout essayé, mais il n'y avait pas grand-chose à faire", a expliqué Joran Vliegen à Belga au lendemain de la défaite. "Ils ont déployé une telle puissance de feu. Nous savions évidemment que c'était leur jeu. Ils servent incroyablement fort et il est dès lors difficile de dépasser le joueur au filet en retour. Mais hier, c'était encore pire. Ils ont passé énormément de premières balles à 210, 215 km/h. Et des deuxièmes balles à 190 km/h. Ils ont joué de manière très relâchée et ont pris beaucoup de risques en retour. Le double, à ce niveau, se joue sur quelques points et ils n'ont pas donné grand-chose".

Vainqueurs de deux titres cette année, à Pune et Estoril, et finalistes à Roland Garros, Sander Gillé et Joran Vliegen ne pointent actuellement qu'à la 12e place de la Race, à deux tournois de la fin, le Masters 1000 de Paris-Bercy, et l'ATP 250 de Sofia. Et ils comptent 700 points de retard sur la 7e place. La dernière sera prise par les Australiens Rinky Hinjikata et Jason Kubler, 17es, mais lauréats de l'Australian Open.