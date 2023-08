Sander Gillé et Joran Vliegen passent le cap du premier tour en double

Sander Gillé, 20e mondial en double, 32 ans, et Joran Vliegen, 17e mondial, 30 ans, ont battu en entrée le Brésilien Marcelo Melo (ATP 39 en double), 39 ans, et l'Australien John Peers (ATP 33), 35 ans, en trois sets - 7-6 (8/6), 2-6 et 10/7 au super jeu décisif - et 1 heure 34 minutes de jeu.

Au deuxième tour (8es de finale), la paire belge de Coupe Davis sera opposée à la troisième tête de série, exemptée du premier tour, formée par l'Américain Rajeef Ram (ATP 5), 39 ans, et le Britannique Joe Salisbury (ATP 6), 31 ans.