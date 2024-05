Sander Gillé et Joran Vliegen passent le cap du premier tour

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 18e place mondiale en double, ont battu le Vénézuélien Luis David Martinez et le Tchèque Petr Nouza (ATP 95 et 89 en double) en trois sets 7-6 (8/6), 3-6, 6-4 au premier tour. La rencontre a duré 2 heures et 9 minutes sur le court N.3.

Martinez et Nouza ont remplacé en dernière minute le Portugais Nuno Borges et le Français Arthur Rinderknech après le forfait de Rinderknech, blessé au pied lors de son match en simple jeudi soir.