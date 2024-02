Sander Gillé et Joran Vliegen redonnent l'avance à la Belgique contre la Croatie

La Belgique mène 2-1 contre la Croatie dans son duel de qualification pour la phase de poules de la Coupe Davis dimanche à Varazdin. Dans le double, Sander Gillé et Joran Vliegen, classés 23e mondiaux en doubl, se sont imposés en trois sets 2-6, 6-3, 7-6 (7/4) contre Ivan Dodig (ATP 4 en double) et Mate Pavic (ATP 30 en double) en 2 heures et 31 minutes.

Dodig et Pavic ont réalisé deux breaks dans les premier et septième jeux de la première manche pour mener un set à zéro (6-2). La paire limbourgeoise s'est reprise dans le deuxième set en prenant le service de leurs adversaires dans le sixième jeu, menant 4-2 puis 5-2 avant d'égaliser à une manche partout (6-3). Dans le jeu décisif de la troisième et dernière manche, Gillé et Vliegen ont transformé la deuxième de leurs trois balles de match pour permettre à la Belgique de mener 2-1.

Toujours dimanche, Zizou Bergs (ATP 131) tentera de valider la qualification belge en s'imposant contre Duje Ajdukovic (ATP 125) avant le dernier duel entre Joris De Loore (ATP 192) et Marin Cilic (ATP 1.044), vainqueur de l'US Open 2014 et ancien N.3 mondial.