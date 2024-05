Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour les quarts de finale

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 19e mondiale, se sont imposés au super jeu décisif 5-7, 6-3, 10/8 contre le duo tête de série N.8 formé par le Monégasque Hugo Nys (ATP 17 en double) et le Polonais Jan Zielinski (ATP 16 en double).

Leur adversaire en quart de finale sera soit la paire formée par le Brésilien Rafael Matos (ATP 43 en double) et l'Argentin Andres Molteni (ATP 15 en double), soit les vainqueurs du match du premier tour entre l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, N.1 mondiaux, et le duo formé le Finlandais Harri Heliovaara (ATP 39 en double) et le Britannique Henry Patten (ATP 56 en double).