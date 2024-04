Sander Gillé et Joran Vliegen se qualifient pour leur première finale en Masters 1000

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui se retrouvaient pour la troisième fois dans le dernier carré d'un Masters 1000, disputeront leur première finale dans cette catégorie de tournois, située juste en dessous des Grands Chelems. Elle les opposera soit à la paire formée par l'Equatorien Marcelo Arevalo et le Croate Mate Pavic, soit au duo composé de l'Allemand Alexander Zverev et du Brésilien Marcelo Melo. Les Belges tenteront de décrocher un 8e titre ATP à l'occasion de leur 13e finale.

Les deux Limbourgeois, tous les deux 29e au classement ATP en double, ont écarté en demi-finales l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, têtes de série N.3, en deux sets 7-5 et 6-4 en 1h40 de jeu.

Sander Gillé, 33 ans, et Joran Vliegen, 30 ans, avaient été sortis au premier tour lors de leurs deux précédentes participations au tournoi monégasque, en 2021 et 2022.

Cette année, Gillé et Vliegen ont écarté au deuxième tour le Croate Ivan Dodig et l'Américain Austin Krajicek, têtes de série N.2, qui les avaient battus en finale de Roland-Garros l'année dernière. En 8e de finale, les Belges ont sorti les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz, têtes de série N.6 et doubles vainqueur de Roland-Garros.