Sander Gillé et Joran Vliegen une nouvelle fois éliminés dès le premier tour

Le duo belge, 29e mondial en double et tête de série N.2 de ce tournoi, a été battu en deux sets 6-4 et 7-6 (7/4), après 1h22 de jeu, par le Jamaïcain Dustin Brown (39 ans, non-classé et ex-ATP 43 en double)) et l'Allemand Daniel Masur (233e mondial en double), qui avaient obtenu une wildcard.

La semaine dernière au tournoi ATP 500 de Halle, ils avaient également pris la porte au premier tour.