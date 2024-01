Sander Gillé gagne le duel contre Joran Vliegen en double mixte

Sander Gillé a remporté le duel du double mixte qui l'opposait à Joran Vliegen, son partenaire en double messieurs, lundi, à l'Open d'Australie de tennis. Gillé et sa partenaire allemande Laura Siegemund, avec qui il compose la paire tête de série N.5, ont battu au deuxième tour Vliegen et la Japonaise Ena Shibahara en deux sets 6-4, 6-4.

En quarts de finale, Gillé et Siegemund rencontreront une paire australienne, soit la tête de série N.1 formée par Storm Hunter et Matthew Ebden, soit celle composée de Jaimee Fourlis et Andrew Harris, bénéficiaires d'une invitation.

Mardi passé, Gillé et Vliegen, finalistes du dernier Roland-Garros, ont été éliminés au premier tour du double messieurs où ils formaient la paire tête de série N.15. Ils ont été battus en deux sets 6-4, 7-5 face à la paire formée par le Tchèque Tomas Machac (non classé en double) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 625 en double).