Sander Gillé s'incline au premier tour du double mixte

Gillé, 18e mondial en double, était associé à la Russe Vera Zvonareva (WTA 9 en double) avec qui il formait la tête de série N.5. Il s'est incliné 6-1 et 6-4 devant l'Australien John Peers (ATP 43 en double) et l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 7 en double). La rencontre a duré 54 minutes.

Plus tôt dans la journée, Gillé et Joran Vliegen se sont hissés au troisième tour du double messieurs en battant en deux sets 6-4, 6-4 John Peers et le Russe Roman Safiullin (ATP 335 en double).