Sara Errani et Andrea Vavassori offrent à l'Italie la victoire en double mixte

Sara Errani et Andrea Vavassori ont remporté le tournoi de double mixte à l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le tandem italien, tête de série N.3, a battu jeudi en finale sur la surface dure de New York le duo américain Taylor Townsend/Donald Young en deux sets : 7-6 (7/0) et 7-5. Le match a duré 1 heure et 28 minutes.